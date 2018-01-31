Саакашвілі відновлює марші в Києві

Мітинг у столиці запланований на неділю, 4 лютого.

"Рух нових сил", лідером якого є Міхеїл Саакашвілі, заявив про нові акції протесту у Києві.

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Як йдеться у повідомленні політсили в Facebook, початок мітингу заплановано на неділю, 4 лютого, о 12:00 в парку ім. Тараса Шевченка.

"Ми починаємо демонтаж системи корупції та олігархів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо необрання запобіжного заходу лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі й обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступного дня.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".