Саакашвілі відновлює марші в Києві

12:36, 31 січня 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

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Як йдеться у повідомленні політсили в Facebook, початок мітингу заплановано на неділю, 4 лютого, о 12:00 в парку ім. Тараса Шевченка.

"Ми починаємо демонтаж системи корупції та олігархів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо необрання  запобіжного заходу лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі й обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступного дня.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою". 

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Теги: #марші Саакашвілі#акції Саакашвілі в Києві