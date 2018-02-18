Черга на кордоні: Росія другий день не пропускає 100 українських фур на Харківщині

На офіційний запит Держприкордонслужби щодо ситуації, яка склалася на кордоні, відповіді від російської сторони отримано не було.

На українсько-російському кордоні черга вантажівок, які скупчилися біля пункту пропуску «Гоптівка» та на його території, складає близько 100 автомобілів.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, ще близько 100 транспортних засобів повернулись, аби прямувати іншим маршрутом.

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«Із вчорашнього вечора контрольні служби в російському пункті пропуску автомобільного сполучення «Нєхотєєвка» не здійснюють пропуск вантажних автомобілів через українсько-російський кордон. На офіційний запит Держприкордонслужби щодо ситуації, яка склалася на кордоні, відповіді від російської сторони отримано не було. Від осіб, які подорожують з Росії, стало відомо, що пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів», - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба звертається до усіх подорожуючих, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон через пункт пропуску «Гоптівка», взяти до уваги цю інформацію та за можливості обирати інший маршрут.