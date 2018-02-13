Гарчав та кидався на людей: скажений єнот паралізував рух на кордоні з Росією

Мисливці, які прибули до пункту пропуску, застрелили тварину та вивезли для проведення епідеміологічного дослідження на предмет зараження на сказ.

У Чернігівській області сьогодні вранці через скаженого єнота тимчасово призупиняли рух через пункт пропуску «Миколаївка» на кордоні з Російською Федерацією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівського прикордонного загону.

Згідно з інформацією, до міждержавного автомобільного пункту пропуску «Миколаївка» забіг єнот. Усі спроби військовослужбовців вигнати тварину назад були марними, він гарчав та кидався на людей, і навіть намагався потрапити всередину службових приміщень.

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Про виявлення тварини з видимими ознаками захворювання на сказ було сповіщено Семенівську районну організацію Українського товариства мисливців і рибалок та санітарно-епідеміологічну станцію. Зважаючи на реальну загрозу життю громадян, що перетинають державний кордон, до прибуття мисливців було призупинено пропуск транспортних засобів та громадян.

Мисливці застрелили тварину та вивезли для проведення епідеміологічного дослідження на предмет зараження на сказ. Постраждалих немає.

Рух людей і транспорту через прикордонний пункт відновлено.