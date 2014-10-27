В Донецькій області ніч після виборів минула спокійно

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це сьогодні вранці в Краматорську сказав журналістам голова ОДА Олександр Кіхтенко.

Він зазначив злагоджену роботу всіх силовиків і представників місцевих органів влади, що дало змогу без серйозних ексцесів провести день голосування і ніч підрахунку голосів.

Читайте такожУ Волновасі після артобстрілу відновила роботу ОВК №60«Завдяки чітко налагодженій взаємодії нам вдалося провести вибори в Донецькій області та забезпечити нашим громадянам право обирати парламент», - сказав Кіхтенко, нагадавши, що, за попередніми даними, явка виборців становила майже 31,5%.

Говорячи про ситуацію в зоні АТО в цілому, він зазначив: «Все відбувається в штатному режимі».