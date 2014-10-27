Бойовики кілька разів обстріляли позиції силовиків біля Нікішиного – штаб АТО
07:51, 27 жовтня 2014Політика
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Бойовики кілька разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції поблизу Нікішиного.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО в оперативній інформації станом на 07:25 27 жовтня.
«Ніч в зоні АТО минула спокійно, напередодні увечері бойовики кілька разів обстріляли наші позиції поблизу Нікішино», - говориться в повідомленні.
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