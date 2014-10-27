Бойовики кілька разів обстріляли позиції силовиків біля Нікішиного – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО в оперативній інформації станом на 07:25 27 жовтня.

«Ніч в зоні АТО минула спокійно, напередодні увечері бойовики кілька разів обстріляли наші позиції поблизу Нікішино», - говориться в повідомленні.

Читайте такожБіля Смілого на фугасі підірвалася бойова машина розмінування сил АТОПри цьому наголошується, що «втрат серед українських військовослужбовців немає».