У Львові демонтують стелу радянського Монумента Слави

Заступник мера Львова заявив про демонтаж 30-метрового пілона Монумента Слави.

У понеділок, 19 лютого, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив на прес-конференції про те, що найближчим часом у Львові розпочнуть роботи з демонтажу 30-метрової стели Меморіалу Слави на вул. Стрийській.

«Галицька районна адміністрація при обстеженні виявила, що частина елементів конструкції цього комплексу перебуває в аварійному стані, відтак було прийнято рішення виконавчого комітету про виготовлення висновків щодо технічного стану Монумента. Зокрема, ми замовили дослідження Львівської політехніки щодо стану ключових конструкцій і згідно з висновками, загальний стан несучих конструкцій – аварійний, вони підлягають демонтажу», - заявив Москаленко, слова якого передає Zaxid.net.

Зазначимо, що Меморіал складається з трьох елементів: тридцятиметрового бетонного стовпа, облицьованого гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної стели з кованої міді, центр ансамблю складає скульптурна група з фігур радянського воїна й «Батьківщини-матері».

Читайте такожЕксперти порахували, скільки коштуватиме декомунізація радянського герба з монумента "Батьківщини-матері" (відео)За словами заступника міського голови, у п’ятницю виконавчий комітет міста готує проект рішення про замовлення у Галицької районної адміністрації протиаварійних демонтажних робіт стели. Демонтажні роботи планують розпочати цієї весни, наразі невідома точна вартість протиаварійних робіт.

«Вже цієї п’ятниці, після прийняття рішення про демонтаж, ми зможемо розпочати протиаварійні роботи щодо цієї стели, яка становить небезпеку. Буде замовлена спеціальна огорожа, щоб це місце було безпечним для людей», - cказав Москаленко.

Також заступник міського голови розповів, що у мерії розглядають можливість перенесення пам’ятника у музей «Територія терору».

Нагадаємо, що 15 лютого представники правих організацій розбили плити та напис «переможцям над нацизмом» на Монументі Слави. Замість відбитого напису активісти фарбою написали «пам’ятник окупантам».

Додамо, що фахівці Українського інституту національної пам’яті повідомили, що «Монумент Слави є пам’ятником, присвяченим опору та вигнанню нацистських окупантів з України, а тому, відповідно до закону, не є символікою комуністичного тоталітарного режиму та не підлягає обов’язковому демонтажу».