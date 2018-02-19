Самогубство студентки у Києві: керівництво медуніверистету Богомольця відсторонило заступника декана

Заступника декана відсторонили на час розслідування ситуації щодо обставин зникнення 19-річної студентки з Туркменістану.

Керівництво Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування ситуації зі зниклою студенткою, громадянкою Туркменістану.

Про це повідомляє прес-служба університету на своєму офіційному сайті.

«Заяву заступника декана Тімохіної Т.О. щодо відсторонення задоволено. Відповідний наказ №314 підписано 19 лютого у зв’язку з проведенням розслідування Солом’янським управлінням поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві щодо обставин зникнення Мукаддас Насирлаєвої», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що університет докладає максимум зусиль, щоб сприяти встановленню обставин зникнення дівчини 30 січня.

Читайте такожУ Києві біля університету Богомольця влаштували акцію через самогубство студентки з Туркменістану (фото)«Національний медичний університет імені Богомольця всіляко сприятиме правоохоронним органам у розслідуванні зникнення Мукаддас Насирлаєвої. Триває внутрішня службова перевірка», - наголосили в університеті.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки із Туркменістану. За даними ЗМІ, до суїциду дівчину могли підштовхнути труднощі під час навчання та непорозуміння з керівництвом вишу.

Згідно з повідомленням прокуратури Києва, 30 січня у Києві дівчина вийшла з вишу, де навчалась, але додому не повернулась.

За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.