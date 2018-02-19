Доведення до самогубства: у Києві 19-річна студентка-медик із Туркменістану стрибнула з мосту Патона

За даними ЗМІ, до суїциду дівчину могли підштовхнути труднощі під час навчання та непорозуміння з керівництвом вишу

У Києві відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства студентки із Туркменістану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, місцева прокуратура №9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної громадянки Туркменістану до самогубства.

Згідно з повідомленням прокуратури, 30 січня у Києві дівчина вийшла з вишу, де навчалась, але додому не повернулась.

За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.

Читайте такожУ Сумах знайшли повішеним студента аграрного університету"За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у виші, а також через непорозуміння з його керівництвом. У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) ККУ", - повідомили у прес-службі прокуратури.

За словами адвоката родини студентки Ровшанбека Розметова, дівчина стрибнула з мосту в Києві після того, як в Національному медичному університеті імені Богомольця їй відмовилися видати заяву, котра була потрібна дівчині для продовження посвідки на проживання в Україні.

Про це адвокат написав на сторінці в Facebook.

"Як з'ясувалося, деканат по роботі з іноземними студентами НМУ ім. Богомольця вчасно не подав документи Мукаддас в міграційну службу для отримання посвідки на проживання. За тиждень до зникнення Мукаддас Посольство Туркменістану попросило її принести завізовану деканом факультету заяву про сприяння у вирішенні питання з видом на проживання в Україні. Заступник декана по роботі з іноземними студентами НМУ ім. Богомольця Тимохіна Тетяна Олександрівна навіть не прочитавши заяву порвала її і віддала Мукаддас у руки, повідомивши їй, що вона нічого підписувати не буде", - розповів він.

Адвокат припускає, що Тимохина "чекала як і від інших студентів подяку за послуги по отриманню посвідки на проживання, а не пусту заяву".

"30 січня, у той фатальний вечір, Мукаддас для вирішення питання з посвідкою на проживання знову була на прийомі у заступника декана Тимохіної. Після зустрічі з нею Мукаддас чомусь не поїхала додому, телефон відключився. Вона сіла в метро на станції Політехнічний інститут, вийшла на станції Дніпро, пройшлася вздовж набережної до мосту Патона, і стрибнула з мосту", - повідомив Розметов.

За його словами, маршрут пересування студентки вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження в метро і на самом мосту Патона. Наразі тіло дівчини ще не знайшли, ведуться пошуки.