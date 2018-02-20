У Тернополі перед міськрадою вивісили бандерівські прапори (відео)

Так Тернопіль відповів Польщі на так званий "антибандерівський закон".

У Тернополі до Дня Героїв Небесної Сотні піднялися червоно-чорні прапори.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Нещодавно міськрада узаконила прапор Організації українських націоналістів і прирівняла його до державного прапора. Відзначається, що так Тернопіль відповів Польщі на так званий "антибандерівський закон".

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Як повідомляв УНІАН, також у Львові перед міськрадою вперше вивісили бандерівський прапор.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Сполучені Штати, близький союзник Польщі з НАТО висловили розчарування таким рішенням.