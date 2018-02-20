У Львові перед міськрадою уперше вивісили бандерівський прапор (фото)

На фото видно, як з одного боку входу до міськради майоріє синьо-жовтий прапор, з іншого - червоно-чорний.

У День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на флагштоці перед Львівською міськрадою у вівторок, 20 лютого, вперше вивісили червоно-чорний прапор.

Читайте такожТернопіль підніматиме бандерівський прапор разом із синьо-жовтим у відповідь на скандальний польський законДепутати Львівської міськради рекомендували під час відзначення пам’ятних дат та урочистих подій у місті використовувати червоно-чорний прапор та іншу національно-патріотичну символіку, передає ZAXID.NET.

Частина місцевих політиків наполягала, що червоно-чорний прапор слід використовувати паралельно з державним синьо-жовтим і вивішувати на усіх адмінбудівлях, однак ветерани УПА та ОУН засудили такі ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, Київська міськрада розгляне проект рішення, яким пропонується в окремі свята піднімати революційний прапор ОУН на будівлях столичних райдержадміністрацій.