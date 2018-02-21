У Житомирі оголосили архітектурий конкурс на кращий дизайн внутрішнього простору старовинної водонапірної вежі

До участі у конкурсі допустять сертифікованих архітекторів, авторські колективи, а також архітектурні бюро, що мають відповідний професійний досвід.

У Житомирі оголосили архітектурий конкурс на кращий дизайн внутрішнього простору історичної будівлі - водонапірної вежі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, відповідне рішення було прийняте 21 лютого під час засідання виконавчого комітету.

Для цього у місті проведуть закритий всеукраїнський архітектурний бліц-конкурс .

Після втілення цей проект стане взірцем та буде використовуватися в якості моделі для інших міст України.

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До участі у конкурсі допустять сертифікованих архітекторів, авторські колективи, а також архітектурні бюро, що мають відповідний професійний досвід.

Після попередньої експертизи та відбору конкурсних проектів у місті проведуть он-лайн голосування серед житомирян.

Довідка УНІАН. Будівля Водонапірної вежі у Житомирі (вул. Пушкінська, 24) — унікальна історична споруда, зведена 1898 року. Використовувалась як регулятор тиску води та пожежна оглядова вежа - каланча. Вежа має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Офіційне відкриття 31-метрової башти за проектом житомирян Арнольда Карловича Єнша та Мечислава Лібровича відбулось 27 грудня 1898 року, а свою роботу вежа розпочала з 9 січня 1899 року. Споруда виконана в стилі модерн, а її фасад прикрашають чотири оригінальні ковані елементи.