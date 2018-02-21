У київській електричці на Троєщині в годину пік сталася масштабна тиснява (відео)

Ранок для охочих потрапити на електричку на Троєщині видався непростим.

На зупинці київської електрички на Троєщині 21 лютого вранці утворилася тиснява через те, що приїхав склад з меншою кількістю вагонів.

"Ранок, виїзд з Троєщини, пустили у годину пік коротку електричку, у людей шок і обурення", - йдеться в повідомленні "Троєщина ВК" у Facebook.

"Зазвичай 6 вагонів усіх забирає, а приїхала електричка з 4 вагонами, особливо в цей час 8.11, коли людей дуже багато на пероні, наступна о 08.40, просто знущаються над людьми", - додали в пабліку.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 12 січня горів трамвай, пасажири в паніці вибивали шибки і вистрибували з вікон.