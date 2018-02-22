У Держдепі дали пораду щодо вирішення мовного питання в українській освіті

У США наголошують, що втілення реформи не повинно порушувати права осіб, які окрім українською, розмовляють іншими мовами.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван радить Україні співпрацювати з сусідніми країнами у процесі втілення освітнього закону в частині можливості навчання мовами національних меншин.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.

"Я знаю, що закон про освіту викликав певну стурбованість серед сусідів України, зокрема вимоги щодо мови. Ми підтримуємо реформу у галузі освіти в Україні, і зокрема, ми підтримуємо реформу належної мовної підготовки. Мова є дуже чутливим питанням в усьому світі, чи це йдеться про Квебек у Канаді, де використовується французька, розмовляють французькою, чи йдеться про Ірландію, звідки походять мої прабатьки, де у Північній Ірландії рідна мова гальська", - заявив Салліван.

У цьому зв'язку він сказав, що мова є дуже гарячою політичною темою.

"Ми розуміємо потребу у реформі. Наша порада полягає у тому, щоби Україна співпрацювала зі своїми сусідами у втіленні цієї освітньої реформи, і лише втілювати у той спосіб, який не утискатиме права громадян в Україні, які в додачу до української розмовляють іншою мовою", - заявив Салліван.