Боротьба України проти корупції не менш важлива, аніж проти російської агресії - заступник Тіллерсона

Заступник Держсекретаря США Джон Салліван закликав українців відкинути корумповане та авторитарне минуле.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван наголошує, що боротьба України проти корупції не менш важлива, аніж боротьба проти російської агресії. Як передає кореспондент УНІАН, про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.

"Якщо Україна успішно упорається з кампанією щодо подолання корупції, вона спростує тези російської пропаганди про Україну як неспроможну державу. Ми закликаємо вас відкинути корумповане та авторитарне минуле. Не погоджуйтесь діяти за звичними правилами, як це було раніше, тому що ви заслуговуєте кращого", - наголосив Салліван.

Читайте такожКорупція заважає новій Україні: в Єврокомісії назвали реформи, які повинна провести наша країна"Боротьба України проти корупції не менш важлива, аніж її боротьба проти російської агресії. Ці два фронти боротьби - це два боки однієї монети. Перемога на обох фронтах є справою національної безпеки. Для України конче необхідно просуватися далі зі здійсненням глибоких, всебічних та своєчасних реформ", - заявив дипломат.

"Корупція роз'їдає тканину українського суспільства у кілька способів. Вона стримує іноземні інвестиції та стримує зростання ВВП. Вона перешкоджає економічній ініціативі та підприємництву. Вона краде податкові кошти, сплачені працьовитими українцями, переправляючи їх до кишень можновладців. Вона породжує бідність і руйнує надії тих, хто грає за правилами", - сказав він.

"Боротьба з корупцією - це боротьба за справедливе за заможне майбутнє для цієї країни. Йдеться про створення процвітаючої, самодостатньої ринкової економіки на принципах верховенства права, яка працює на благо всіх українців та залучає зовнішні та внутрішні інвестиції, які створюють робочі місця. Перемога у боротьбі з корупцією - це єдиний шлях для України стати справді заможною та вільною", - додав заступник держсекретаря США.