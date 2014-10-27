В Укравтодорі розповіли, де в Україні найгірші дороги

Крім того, за даними "Укравтодору", на 1 740 км автомобільних доріг покриття відсутнє повністю, тому ремонт цих доріг можна виконати лише комплексно.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2014 році має намір скерувати на ремонт доріг 3 млрд грн.

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Шляхові підприємства та організації ліквідували близько 64% від загальної кількості ям на українських дорогах.

На цих роботах задіяно у середньому до 80 бригад, до роботи яких залучено 4 асфальтобетонні заводи, 4 машини пневмоструменевого методу, 16 навісних фрез.

Раніше УНІАН повідомляв, що на ремонт розбомблених доріг на Донбасі необхідно понад 2 млрд гривень.