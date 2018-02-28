Порошенко дав прес-конференцію (повне відео)

Прес-конференція на тему "Виклики – 2018" розпочалася о 15:00.

У середу, 28 лютого, проходить прес-конференція президента України Петра Порошенка.

Як і повідомляли прес-службі глави держави, прес-конференція на тему "Виклики – 2018" розпочалася о 15:00.

Читайте такожПорошенко виступає в парламенті зі щорічним посланнямМісце її проведення - Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12).

Поблизу Арсеналу, де проходиме конференція глави держави, посилені заходи безпеки. Представники поліції та Національної гвардії вишикувалися на підходах до місця проведення прес-конференції.

Відео: Радіо Свобода

Зазначимо, що активісти, серед яких учасники політичної партії “Рух нових сил”, влаштували акцію протесту перед початком прес-конференції президента України Петра Порошенка.

Близько 10 демонстрантів стали по два боки проїжджої частини біля Мистецького арсеналу з плакатами: “Імпічмент замість революції”, “Порошенко не мій президент” і “Порошенко - новий Янукович”.

Як повідомляв УНІАН, востаннє президент України Петро Порошенко проводив прес-конференцію 14 травня 2017 року з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.