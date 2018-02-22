Ведучий РосТБ під час ефіру накинувся з кулаками на українського політолога (відео)

В ефірі учасники програми обговорювали ситуацію на Донбасі.

У Росії телеведучий Андрій Норкін накинувся на українського політолога Дмитра Суворова і влаштував бійку під час ефіру програми "Місце зустрічі" на пропагандистському каналі "НТВ".

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В ефірі учасники програми обговорювали ситуацію на Донбасі. Гість Андреас Маурер почав розповідати про нібито дві сотні дітей, які загинули в результаті обстрілу на Сході України. Суворов у відповідь закликав показати докази цього.

"Так, мерзотник, фото покажи, що ти фото самовара якогось показуєш", - вигукнув він.

Після цього до нього підбіг ведучий і, мабуть, вирішив "заспокоїти" українського експерта. Він схопив його за руку, а Суворов відштовхнув його. Після цього вони почали кидатися один на один а з кулаками. Навколо них виникла сутичка. Суворов після цього покинув студію.

Як повідомляв УНІАН, на російському ток-шоу українського політолога Суворова вигнали, коли він висловився про загибель екс-регіоналки Бережний.