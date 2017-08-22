На російському ток-шоу вигнали українського політолога, який висловився про загибель екс-регіоналки Бережної (відео)

Під час випуску ток-шоу "Пусть говорят" на російському "Первом канале" новий ведучий Дмитро Борисов вигнав зі студії українського політолога Дмитра Суворова.

В ефірі почали обговорювати загибель колишньої депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної, передає ТСН.

"Моторола, Гіві, Бережна, Калашніков, Чечетов, і так далі… Бог просто забирає людей, які бажають зла Україні", - наголосив Суворов.

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У відповідь ще одна колишня регіоналка – Олена Бондаренко – назвала політолога "лайноїдом". Телеведучий Андрій Караулов, який також був гостем передачі, почав казати що РФ – "релігійна країна", і там висловів на кшталт "собаці - собача смерть" не лунає.

Після цього у студії виникла словесна перепалка, а Борисов попросив Суворова піти.

"Я змушений вас попросити залишити нашу студію, тому що після таких слів... Я не можу, це неповага", - сказав він.

Раніше шоу вів Андрій Малахов і в ньому зазвичай не обговорювалися теми політики. Після його відходу ведучим став Дмитро Борисов - ведучий "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії. Машина, в якій вона перебувала, вночі зірвалася з серпантину. Водій та Бережна загинули на місці, а 8-річна донька екс-нардепа отримала травми.

10 серпня у Києві поховали екс-нардепа від Партії регіонів.