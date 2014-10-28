У Дніпропетровській області поховають 20 невпізнаних військових, загиблих в зоні АТО
14:56, 28 жовтня 2014Суспільство
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Дніпропетровська обласна держадміністрація 29 жовтня захоронить тіла 20 невпізнаних військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Дніпропетровської обласної держадміністрації.
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У повідомленні наголошується, що бійців поховають на Краснопільському кладовищі.
"Цих воїнів-героїв не прийдуть провести в останню путь ні рідні, ні близькі. Сьогодні вони невідомі солдати. Ідентифікація тіл і пошук сімей тривають. Однак кожен може віддати їм шану та подякувати за їхній героїзм", - йдеться в повідомленні.
У Дніпропетровській області 16 і 18 жовтня поховали тіла 42-х невпізнаних військовослужбовців.
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