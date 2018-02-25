На Житомирщині найближчими днями очікується сильне похолодання

Сьогодні на Житомирщині вночі буде 17-22° морозу, а вночі 26-27 лютого - до 25° морозу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають українців про сильне похолодання на більшості території України найближчими днями, в тому числі - і на Житомирщині.

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Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи очікується зниження нічної (мінімальної) температури 25 лютого до 14-19° морозу.

Так, зокрема, сьогодні у Житомирській області вночі буде 17-22° морозу, а вночі 26-27 лютого - до 25° морозу.