На Житомирщині найближчими днями очікується сильне похолодання
12:49, 25 лютого 2018Суспільство
466 0
Сьогодні на Житомирщині вночі буде 17-22° морозу, а вночі 26-27 лютого - до 25° морозу.
На Житомирщині найближчими днями очікується сильне похолодання / фото УНІАН
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають українців про сильне похолодання на більшості території України найближчими днями, в тому числі - і на Житомирщині.
Читайте такожВ останню неділю зими Україну накриють сильні морози
Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи очікується зниження нічної (мінімальної) температури 25 лютого до 14-19° морозу.
Так, зокрема, сьогодні у Житомирській області вночі буде 17-22° морозу, а вночі 26-27 лютого - до 25° морозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter