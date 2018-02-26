У Харкові через аварію на тепломережах без тепла залишаються 72 багатоповерхівки

За інформацією ДСНС, триває підключення до опалення житлового фонду та моніторинг ситуації у будинках.

У Харкові через аварію на тепломережах, що сталася в суботу, станом на 6:00 понеділка без теплопостачання залишалися 72 багатоповерхових житлових будинки.

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Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій України в Харківській області.

Зазначається, що вже усі об’єкти соціальної сфери – дитячий будинок, медичний комплекс, лікарні, школи, дитячі садки – підключені до опалення. На цей час триває підключення до опалення житлового фонду та моніторинг ситуації у будинках.

За даними ДСНС, протягом минулої доби за допомогою теплових пушок було організовано обігрів дитячого будинку, школи №14, де було облаштовано пункт обігріву, перинатальний центр.

Як повідомляв УНІАН, аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого близько 15:00. Через 4 пориви без опалення залишилися житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури у двох районах міста.