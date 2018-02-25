Теплопостачання у Харкові обіцяють відновити до полудня 26 лютого

За словами чиновників, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

У Харкові чиновники обіцяють завершити ремонтні роботи і відновити теплопостачання міста до полудня 26 лютого.

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Про це заявив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, передає «Радіо Свобода».

«Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключений. Поступово вмикається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом», – сказав він.

За його словами, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста.

За даними першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького, станом на 17:00 25 лютого без централізованого теплопостачання у Харкові залишаються 81 багатоквартирний будинок; 5 медичних закладів; 5 дитячих садків та 4 школи у Немишлянському районі Харкова.

Раніше у ДСНС прогнозували, що теплопостачання Харкова відновлять до 18:00 25 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, приблизно о 15.00, у Немишлянському районі Харкова через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм. Внаслідок аварії без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. Згодом сталися повторні пориви: о 21.00 24 лютого, о 2.00, о 5.00 та о 9:18 25 лютого. Зранку 25 лютого повідомлялося про відновлення теплопостачання 522 будівель.