Канадські хірурги з листопада безкоштовно оперуватимуть поранених українських солдат

Про це повідомила на брифінгу громадська активістка Оксана Сивак, передає "Новое время".

Канадські медики планують виконати відновлювальні операції 50-ти пацієнтам, постраждалим на Майдані та в зоні АТО.

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За її словами, команда фахівців з Канади складається з чотирьох пластичних хірургів, що спеціалізуються на відновленні обличчя, черепа та інших постравматіческій деформаціях. Разом з ними також прибудуть анестезіологи, медсестри і адміністративний персонал.

Канадські лікарі нададуть практичну допомогу колегам з України вперше.