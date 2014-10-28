Канадські хірурги з листопада безкоштовно оперуватимуть поранених українських солдат

23:13, 28 жовтня 2014
Суспільство
0 0

Канадські хірурги з 8 листопада почнуть проводити в Київському військовому госпіталі безкоштовні пластичні операції постраждалим на Майдані та в зоні АТО

Канадські медики планують виконати відновлювальні операції 50-ти пацієнтам / Новое время

Про це повідомила на брифінгу громадська активістка Оксана Сивак, передає "Новое время".

Канадські медики планують виконати відновлювальні операції 50-ти пацієнтам, постраждалим на Майдані та в зоні АТО. 

Читайте такожАвстрійські хірурги проводять складні операції пораненим українським військовим

За її словами, команда фахівців з Канади складається з чотирьох пластичних хірургів, що спеціалізуються на відновленні обличчя, черепа та інших постравматіческій деформаціях. Разом з ними також прибудуть анестезіологи, медсестри і адміністративний персонал. 

Канадські лікарі нададуть практичну допомогу колегам з України вперше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter