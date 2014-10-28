Канадські хірурги з листопада безкоштовно оперуватимуть поранених українських солдат
23:13, 28 жовтня 2014Суспільство
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Канадські хірурги з 8 листопада почнуть проводити в Київському військовому госпіталі безкоштовні пластичні операції постраждалим на Майдані та в зоні АТО
Канадські медики планують виконати відновлювальні операції 50-ти пацієнтам / Новое время
Про це повідомила на брифінгу громадська активістка Оксана Сивак, передає "Новое время".
Канадські медики планують виконати відновлювальні операції 50-ти пацієнтам, постраждалим на Майдані та в зоні АТО.
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За її словами, команда фахівців з Канади складається з чотирьох пластичних хірургів, що спеціалізуються на відновленні обличчя, черепа та інших постравматіческій деформаціях. Разом з ними також прибудуть анестезіологи, медсестри і адміністративний персонал.
Канадські лікарі нададуть практичну допомогу колегам з України вперше.
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