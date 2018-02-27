Шкодувати і вибачатися: журналісти в суді побачили "шпаргалку" фігуранта жахливої ДТП у Харкові Дронова (фото)

Адвокат обвинуваченого запевняє, що це його особисті записи, а не продуманий заздалегідь сценарій.

Учасник моторошної аварії в центрі Харкова Геннадій Дронов під час судового засідання користується "шпаргалкою", у якій записано, що йому потрібно говорити.

Записи водія Volkswagen Touareg помітили журналісти NewsRoom.

"У першому пункті зазначено "Шкодувати про те, що сталося", у другому - "Вибачення перед загиблими", всього в списку більше десяти пунктів, повністю списаний аркуш A4. Обвинувачений, після того, як помітив інтерес представників ЗМІ, сховав свої записи", - повідомляє журналіст.

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За словами адвоката обвинуваченого, список є особистими позначками Геннадія Дронова, а не заздалегідь підготовленим сценарієм виступу.

Нагадаємо, сьогодні в Київському районному суді Харкова проходить засідання, під час якого розглядається по суті справа про ДТП із шістьма загиблими на Сумській. Під час розгляду адвокат водія Volkswagen Touareg заявив клопотання з проханням випустити його підзахисного з клітки, а коли суддя відмовив йому в цьому - зажадав замінити представника Феміди. Захист Олени Зайцевої, яка перебувала за кермом Lexus, від аналогічного клопотання відмовився.

"Суддя не може обґрунтувати, чому не можна [випустити Дронова з клітки]. Тому я вважаю, що зараз відбувається нехтування нормами законів. Я бачу неефективність суду", - сказав адвокат Перепелиця.