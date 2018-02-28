Сепаратистський скандал у Львові: підозрюваного у фінансуванні "ДНР" соліста опери звільнили

Заяву на звільнення Санжаревський написав 28 лютого.

Зі Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької звільнили соліста балету Миколу Санжаревського, якого підозрюють у підтримці та фінансуванні сепаратистів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор-розпорядник Львівського національного театру опери та балету Андрій Митроган, Санжаревський звільнений за угодою сторін.

«Микола Санжаревський написав заяву на звільнення 28 лютого. Отже, з 1 березня він вже не є працівником Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, де пропрацював дев’ятнадцять з половиною років», - зазначив Митроган.

Читайте такожСБУ проводить обшук у соліста львівської опери, підозрюваного у підтримці "ДНР"Кореспонденту УНІАН не вдалось зв'язатись із самим Санжаревським та взяти в нього коментар.

Як повідомляв УНІАН, у січні Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди.

За інформацією речника Управління СБУ у Львівській області Олега Александрова, в 2015 році стосовно цього працівника театру вже проводилась перевірка, йому було винесено офіційне застереження.

«Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби розпочати проти нього кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження. Наразі СБУ розпочала нову юридичну перевірку діяльності цієї особи, після завершення якої будуть прийняті відповідні рішення», - сказав Александров.

Довідка УНІАН. Микола Санжаревський – провідний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, вчитель Львівської школи академічного та сучасного балету.