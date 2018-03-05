У Житомирі з'явився ще один будинок сімейного типу

20:21, 05 березня 2018
Суспільство
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Сім’я переїхала у великий триповерховий будинок / фото zt-rada.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Родина Лук’янчуків виховує шестеро хлопчиків, троє з яких – діти-сироти. Але подружжя сподівається, що незабаром зможе взяти під опіку ще й дівчаток. Тепер у них є для цього всі можливості – нещодавно сім’я переїхала у великий триповерховий будинок», - сказано у повідомленні.

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Привітати багатодітну родину з новосіллям 5 березня приїхали керівники влади міста.

За словами начальниці служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольги Бібли, у Житомирі  у 2017 році на придбання двох будинків для багатодітних родин та двох квартир для дітей-сиріт пішло понад 5 мільйонів гривень державної субвенції. Ще чверть мільйона виділили депутати з міського бюджету на ремонт та облаштування дитячих будинків сімейного типу.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого у  Житомирі відкрили будинок сімейного типу, де проживає багатодітна родина Зіляк. 

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Теги: #новини Житомира