Привітати багатодітну родину з новосіллям 5 березня приїхали керівники влади міста.

У Житомирі з'явився ще один будинок сімейного типу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Родина Лук’янчуків виховує шестеро хлопчиків, троє з яких – діти-сироти. Але подружжя сподівається, що незабаром зможе взяти під опіку ще й дівчаток. Тепер у них є для цього всі можливості – нещодавно сім’я переїхала у великий триповерховий будинок», - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Житомирщині у половині навчальних закладів заняття скасували до 7 березня включно

Привітати багатодітну родину з новосіллям 5 березня приїхали керівники влади міста.

За словами начальниці служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольги Бібли, у Житомирі у 2017 році на придбання двох будинків для багатодітних родин та двох квартир для дітей-сиріт пішло понад 5 мільйонів гривень державної субвенції. Ще чверть мільйона виділили депутати з міського бюджету на ремонт та облаштування дитячих будинків сімейного типу.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого у Житомирі відкрили будинок сімейного типу, де проживає багатодітна родина Зіляк.