Amnesty International вимагає провести швидке розслідування подій з ліквідації наметового містечка під ВР

Організація також закликала керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію.

Amnesty International вимагає провести швидке, ефективне та неупереджене розслідування подій під Верховною Радою, що мали місце 3 березня.

Про це повідомляє прес-служба Amnesty International Україна.

Зокрема, AI вимагає оцінити пропорційність використання сили щодо озброєних демонстрантів та розслідувати повідомлення про надмірне, невибіркове та довільне використання сили проти мирних демонстрантів та журналістів поліцейськими і нацгвардійцями.

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«Будь-яке застосування сили щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також непропорційне застосування сили проти озброєних демонстрантів неприпустиме. У разі необхідності застосування сили співробітники правоохоронних органів повинні діяти у чіткій відповідності до закону та міжнародних зобов'язань України в сфері прав людини. Зокрема, не застосовувати силу довільно та невибірково, та загалом обмежити застосування сили до необхідного мінімуму», - йдеться у повідомленні.

В AI наголошують, що закон України забороняє працівникам поліції завдавати удари кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.

Організація також закликала керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня поліція в рамках розслідування кількох кримінальних провадженьочистила наметове містечко під Верховною Радою.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.