Дим, кров і натовпи правоохоронців: як розігнали наметове містечко під Радою (фоторепортаж)

Під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, коктейлі Молотова і 5 димових мін.

Сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.

Читайте такожПравоохоронці виставили кордон між будівлею Кабміну та парламенту, не пускають навіть журналістів (фото)

Як повідомляв УНІАН, поліція не пропускає журналістів на територію біля Верховної Ради України, де було розташоване наметове містечко мітингувальників, у зв'язку зі "слідчими діями". Кордон правоохоронців виставлений між будівлями Кабміну і парламенту - на перетині вулиць Грушевського і Садової.

Крім того, вантажівки і трактор вивозять конструкції знесеного наметового містечка біля Верховної Ради України.