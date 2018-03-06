"Розп'ятий хлопчик" відпочиває: бойовики видали новий фейк про "Правий сектор"

У "ДНР" розповіли, як "Правий сектор" нібито змусив бабусю з'їсти газету на блокпосту.

Так званий заступник командувача оперативного командування терористів "ДНР" Едуард Басурін відзначився черговим фейком про "звірства" "Правого сектора" під Донецьком.

В інтерв'ю сепаратистським ЗМІ він розповів, що представники "Правого сектора" у разі виявлення сім-карти оператора терористів "Фенікса" ламають її або пропонують заплатити "викуп".

Читайте також"Не Кремль, а Володимирський централ": у соцмережах висміяли фото з Путіним і наколкою

“Там взагалі був кричущий випадок: бабуся загорнула тормозок в місцеву газету. Коли вони її побачили, то забрали тормозок і намагалися на вулиці спалити газету. Був сильний вітер, і вони не могли її підпалити. Вони змушували бабусю цю газету з'їсти. Люди обурилися, слухати їх ніхто не став. Коли люди почали обурюватися, вони газету все-таки забрали, тормозок віддали, але в дуже грубій формі поводилися з людьми, які перебували в цьому автобусі", - повідав Басурин.

Нагадаємо, телесюжет про «розп'ятого хлопчика», в якому «Біженка з Слов'янська згадує, як при ній стратили маленького сина і дружину ополченця» був показаний в 2014 році на російському «Першому каналі». У репортажі містилися «свідоцтва» про нібито знущання українських силовиків над жителями міста Слов'янська, які підтримували ДНР, що не підтвердилися, в тому числі про розп'яття трирічного хлопчика на очах у його матері.

Скандальний сюжет отримав значний суспільний резонанс. Одні побачили в ньому свідоцтво крайнього непрофесіоналізму і використання російських державних ЗМІ в інформаційній війні з метою розпалювання ненависті і ворожнечі, інші — доказ того, що «дезінформація» та «брехня» стали нормою» для російських державних ЗМІ.