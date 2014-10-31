У Донецьку в результаті бойових дій загинув мирний житель, ще одного поранено
09:32, 31 жовтня 2014Суспільство
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У Донецьку 30 жовтня, за уточненими даними, в результаті бойових дій загинув один мирний житель, ще один дістав осколкові поранення.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, минула ніч пройшла неспокійно, надходили повідомлення про новий обстріл північної частини міста.
Сьогодні, 31 жовтня, вранці, в районах міста тихо, повідомлення від жителів про події не надходять.
У міру припинення активних бойових дій ремонтні бригади ПАТ «Донецькміськгаз» проводять технологічні заходи для відновлення газопостачання. На даний час без газу залишаються 2 тис. 605 абонентів.
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