За підтримку бойовиків судитимуть мера одного з міст на Луганщині

У Харкові судитимуть мера одного з міст Луганської області за сприяння у проведенні сепаратистського референдуму та допомогу так званій «Луганській народній республіці».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Андрія Яковлєва, 30 жовтня прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні та направила обвинувальний акт до суду.

Меру інкримінується посягання на територіальну цілісність України, створення терористичної організації та зловживання владою (ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

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«Керівник міста всіляко сприяв діяльності озброєної терористичної організації «Луганська народна республіка». Зокрема забезпечував матеріально-технічні потреби терористів: використовував службові повноваження, залучаючи ресурси місцевих комунальних підприємств для будівництва та облаштування блокпостів; надавав адміністративні приміщення для проведення нарад. Окрім того, мер безпосередньо брав участь в організації референдуму для відокремлення Луганської області від України. Такі дії чиновника призвели до окупації міста антиукраїнськими силами», - зазначив Яковлев.

За його словами, стосовно мера обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.