Бойовики у формі українських військових розстріляли двох активістів сепаратистського референдуму

Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

За даними прес-служби Москаля, за кілька днів до парламентських виборів бойовики так званого “Всевеликого войска донского” здійснили криваву провокацію в с. Сокільники, що належить до Кримської сільради в Новоайдарському районі Луганської області. Одягнуті в камуфляж терористи на позашляховиках заїхали в Сокільники, почепили жовто-сині прапори на хатах двох місцевих мешканців — 58-річної жінки та 47-річного чоловіка — і розстріляли цих людей із пістолетів. Після чого виїхали з села.

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Розстріляні селяни були активістами сепаратистського референдуму 11 травня, і їхнє вбивство, яке набуло великого суспільного резонансу, ЛНР використала для дискредитації українських військових та української влади під час виборів. На містечковому телебаченні ЛНР роздувається істерія про “криваву Київську хунту”, при цьому замовчується той факт, що Сокільники з самого початку бойових дій перебувають під контролем ЛНР, туди ніколи не заходили українські силовики.

«Крайній блокпост військовослужбовців Збройних сил України знаходиться на околиці с. Кримське, яке тільки 18 жовтня було звільнене від так званого “Всевеликого войска донского”, — повідомляє Москаль. - Далі - тільки територія, що контролюється ЛНР. Це провокація чистої води, і українська влада докладе всіх зусиль, щоб ініціатори та виконавці кривавих злочинів у Сокільниках були знайдені й притягнуті до кримінальної відповідальності».