Бойовики з мінометів обстріляли село Гранітне

Терористи обстріляли житлові квартали Гранітного та сили АТО в Донецькому аеропорту і трьох населених пунктах: Чернухіне, Орлово-Іванівка, Новогригорівка.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Протягом дня неконтрольовані збройні формування неодноразово обстрілювали позиції українських силовиків у Донецькому аеропорту. Вели вогонь з мінометів, стрілецької зброї, поблизу об’єкта працювали снайпери», - йдеться в повідомленні.

«З мінометів обстріляли житлові квартали у Гранітному», - додає прес-центр АТО.

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Напередодні «виборів», що відбудуться найближчим часом на території самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», почастішали провокації, спрямовані на дискредитацію сил АТО. З метою ескалації конфлікту, організації бойових зіткнень бойовики вдаються до розповсюдження фейкової інформації. У прес-центрі АТО наголошують на необхідності використовувати перевірені джерела інформації.

Обстановка в Маріуполі стабільна та підконтрольна силам АТО, йдеться у повідомленні.