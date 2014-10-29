Бойовики обстріляли з "Градів" позиції силовиків під Маріуполем, є втрати – штаб оборони

Про це повідомляє Штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«13:02 обстріл з територій тимчасово контрольованих т.з. ДНР позицій сил АТО, що дислокуються в районі н. п. Талаківка», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що обстріл почався із стволової артилерії, продовжився з «Градів». Дані щодо втрат уточнюються.

Читайте такожУ Донецьку готуються масштабні провокації з людськими жертвами 2 листопада – РНБО«Військовослужбовці сил антитерористичної операції вживають всіх необхідних заходів для локалізації інциденту. Ситуація перебуває під контролем сил АТО. Небезпеки для Маріуполя немає», - рапортує штаб.

Як повідомлялось раніше, сьогодні вранці під Маріуполем бойовики влаштували перестрілку між собою.