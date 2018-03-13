З 15 березня українці не зможуть поховати рідних без дозволу суду - ЗМІ

На рішення про проведення експертизи доведеться чекати не менш, як три доби, а то й більше, а без документа морги тіло не прийматимуть.

Починаючи з 15 березня українці не зможуть вільно поховати своїх рідних, бо це стане можливим лише після експертизи, яку, згідно з новацією, має призначити суд.

Такого рішення доведеться чекати не менш, як три доби, а через перезавантаженість своє рішення Феміда може надати і пізніше, йдеться в сюжеті ТСН.

Хаос і колапс передрікають учасники ринку ритуальних послуг. "Чоловік по сто в день будуть збиратися тільки в чергах у судах. Як справляться з цим судді – для мене це незрозуміло. Хто цим буде займатися, чи виділять людей, які будуть виписувати направлення. І як так розумію, це буде виписувати тільки один суд", - каже співзасновник ритуального дому Фелікс Чеховіч.

Читайте такожУ Дніпрі катастрофічно бракує місць для поховання, влада ввела обмеження (відео)

У судах уже готуються до надмірних навантажень. Що стосується, наприклад, Києва, то слідчі з усіх районів столиці по клопотання та дозволи будуть змушені звертатися лише в один суд, а саме за місцем реєстрації юрособи. Для Києва – це Шевченківський суд. Лише торік там розглянули понад 30 тисяч клопотань кримінального провадження, і це не враховуючи інших цивільних справ, яких було майже стільки ж. До цього переліку додається видача ще дозволів на експертизи померлих.

"Почнуть відбуватися такі зміни щодо захисту справ та справедливого судового розгляду кожного громадянина. Маленької справи для кожної особи не існує, а вона вимушена буде чекати", - каже суддя Ірина Фролова.

На рішення про проведення експертизи доведеться чекати не менш, як три доби, а то й більше, а без документа морги тіло не прийматимуть. "Якщо померла вдома, тоді родичам потрібно знаходити якийсь вихід, щоб перебувало тіло протягом цих 72 годн", - констатує завідувач відділення паталогоанатомії Київської міської лікарні №1 Олег Садовий. Таким виходом можуть бути лише приватні холодильні камери, доба утримання тіла в котрих коштуватиме від 280 до 350 гривень. Але можливості приватників обмежені, і місць вистачить не всім.

Автор цих новацій – депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий. Журналісти намагалися довідатись, що спонукало нардепа вдатись до таких змін, однак телефон народного обранця постійно вимкнений. Натомість на своїй сторінці у Facebook новатор пише, що пишається цією поправкою.