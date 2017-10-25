Депутати вигадали новий спосіб залізти в кишені українців: ліцензії на тварин та штрафи

Група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин)» (№7220), яким пропонується ввести платну реєстрацію всіх домашніх тварин та штрафи до 1700 грн за неприбирання власником екскрементів тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, більшість - це депутати з фракції «БПП», а також Євген Дейдей (фракція «Народний фронт», Андрій Лозовий (фракція «Радикальної партії») та двоє депутатів з групи «Відродження» і один з групи «Воля народу».

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Законопроектом передбачено, що неприбирання власником, опікуном тварини екскрементів тварини у квартирі, на сходових майданчиках та інші місця загального користування в будинках, прибудинкові території, у дворах, та інших місцях загального користування, а також громадських місцях тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Оскільки неоподаткований мінімум доходів громадян дорівнює 17 грн, то відповідно штраф складатиме від 850 до 1700 грн.

Документ зобов'язує власників, опікунів собак, котів та інших домашніх тварин віком від двох місяців і більше зареєструвати своїх улюбленців. При цьому власникам видаються паспорт тварин, жетон (інший відмінний знак), а також здійснюється чипування тварини.

Законопроектом передбачено, що за державну реєстрацію домашніх або безпритульних тварин справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до проекту закону, при реєстрації собаки, яка належить до потенційно небезпечної породи, її власник зобов’язаний надати медичну довідку про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду, довідку з кінологічного центру (клубу) про проходження ним спеціального навчання з утримання собак потенційно небезпечної породи.

За нереєстрацію собак та інших домашніх тварин передбачено штраф від 50 до ста 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Законопроектом заборонено використання тварин для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб). За такі дії передбачено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 5100 грн).

Крім того, проект закону передбачає, що супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 18-річного віку (на сьогодні - 14 років).

Документ забороняє хірургічні операції, за винятком біостерилізації тварин, які не пов'язані з наданням ветеринарної допомоги, зокрема: обрізання хвостів; купирування вух; позбавлення голосу; видалення кігтів та іклів; інші операції з метою зміни зовнішнього вигляду тварини.

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Також законопроектом забороняється торгівля домашніми або опікуваними тваринами в громадських місцях, не відведених спеціально для цих цілей, або без ветеринарних документів, видача яких передбачена законодавством про ветеринарну медицину.

Забороняється утримання диких тварин на території закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, магазинів, автозаправних станцій, у місцях загального користування та відпочинку, а також в інших не пристосованих для цього місцях.