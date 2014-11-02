"ЛНР" заявляє про продовження часу для голосування на псевдовиборах

Як йдеться в повідомленні "ЛНР", дане рішення зумовлене "високою явкою" виборців.

Читайте такожЄвросоюз не визнає псевдовибори в "ЛНР" і "ДНР"

"Члени спостережних комісій повідомляють, що на всіх виборчих дільницях "ЛНР" стоять черги. Єдине, у чому є проблема - можлива нестача бюлетенів - усього було надруковано по 1 млн бюлетенів з виборів глави і "Народної ради", - сказано в повідомленні.

Також йдеться, що в "ЛНР" станом на 14.00 проголосувало понад 300 тис. виборців.