"ЛНР" заявляє про продовження часу для голосування на псевдовиборах
16:13, 02 листопада 2014Суспільство
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Терористична організація "ЛНР" заявляє про рішення "Центральної виборчої комісії" продовжити час роботи виборчих дільниць до 22.00.
REUTERS
Як йдеться в повідомленні "ЛНР", дане рішення зумовлене "високою явкою" виборців.
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"Члени спостережних комісій повідомляють, що на всіх виборчих дільницях "ЛНР" стоять черги. Єдине, у чому є проблема - можлива нестача бюлетенів - усього було надруковано по 1 млн бюлетенів з виборів глави і "Народної ради", - сказано в повідомленні.
Також йдеться, що в "ЛНР" станом на 14.00 проголосувало понад 300 тис. виборців.
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