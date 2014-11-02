У Росії відкрили дільниці псевдовиборів "ДНР" і "ЛНР"

Як йдеться в повідомленні терористичного угруповання ЛНР, для проведення голосування на виборах голів і депутатів ”Народної ради” ЛНР відкрилися 102 виборчі дільниці. Зі 102 дільниць - 4 мобільні та 3 - розташовані на території Російської Федерації.

Відзначається, що голова ЛНР Ігор Плотницький вже проголосував на дільниці, розташованій у Луганському російському драматичному театрі імені Павла Луспекаєва в Луганську.

Як йдеться в повідомленні ЛНР, голова ”Центральної виборчої комісії” Сергій Козьяков доповів, що на 10.30 голосування відбувається у штатному режимі, проблем і провокацій поки що не було.

За словами Козьякова, на всіх виборчих дільницях відзначається висока явка виборців. Так, у Луганську вже проголосували 8,25% виборців, у Краснодоні та Краснодонському районі - 11,5%, у Лутугінському районі - 10,31 %, у Брянці - 13.8%, у Красному Лучі - 7,81%, Ровеньках - 12,3 %, Стаханові - 14,1, Алчевську - 12,7, Свердловську - 8,5%, Кіровську - 11,3%, Антрациті - 18,6%, Перевальському районі - 15,6% виборців.

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Як повідомляв УНІАН, на 2 листопада у т.з. Донецькій і Луганській народних республіках призначені вибори голів республік і депутатів ”Народної ради”.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки - 96%.

Разом з тим, за даними МВС, 11 травня в так званому ”референдумі” в Луганській області взяли участь близько 24% населення, в Донецькій - не більш як 32%.