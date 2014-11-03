Актора Володимира Зеленського хочуть оголосити персоною нон грата в Росії - ЗМІ

Відповідну заяву на ім'я міністра культури Росії Володимира Мединського, голови департаменту культури Москви Сергія Капкова, голови комітету Державної думи з культури Станіслава Говорухіна і кінопрокатників відправив голова молодіжного руху "Справедлива Сила" Ілля Свиридов, пише газета "Известия".

"Цей "шоумен" на утриманні ворога Росії - Ігоря Коломойського - є принциповим і системним антиросійським пропагандистом. Він неодноразово виступав на концертах на підтримку так званої АТО, давав безкоштовні виступи перед Нацгвардією і навіть особисто пожертвував один мільйон гривень на боротьбу з сепаратистами. При всьому цьому Зеленський прикривається статусом артиста комічного жанру, мовляв це все в жарт", - йдеться в заяві.

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Також Свиридов підготував заяву на ім'я глави Чечні Рамзана Кадирова, оскільки раніше, за його словами, Зеленський "знущався над кадрами з похорону батька Кадирова" у своїй гумористичній передачі.

За словами режисера комедії "8 нових побачень" Марюса Вайсберга, Зеленський любить російський народ і не хоче припиняти співпрацю з Росією.

"Він 5 років прожив у Москві, він сам себе росіянином асоціює. А те, що зараз навколо нього відбувається, - штучно створений міф", - зазначив режисер.