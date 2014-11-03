В зоні АТО бойовики приймають "туристів" із Росії за $1000

Охочих вивозять в міста на лінії фронту, де вони можуть пожити в умовах війни. При цьому, за даними СБУ, багато "гарячих голів" з РФ приїжджають групами по 7-8 чоловік, їдуть разом з російськими волонтерами, які допомагають "ДНР" і "ЛНР": їхні авто не оглядають на блокпостах бойовиків і пропускають без зволікань. Ціна за 3-4 дні такої поїздки стартує від $1000.

Як розповіли "Сегодня" в СБУ, росіян, охочих відвідати зону АТО, постріляти з бойової зброї, поспілкуватися з сепаратистами, зробити відео - та фотозйомку виводять безпосередньо на одного з ватажків терористів по кличці Гіві.

"Він виставляє свої умови, і якщо вони домовляються, то проблем ніяких немає - групу зустрічають, екіпірують в амуніцію, видають зброю, шоломи з написом "Преса": на випадок, якщо когось ранять або вб'ють, - будуть докази, що українські військові, незважаючи на перемир'я, розстрілюють російських журналістів. Групу супроводжують по всьому маршруту пересування і в місцях дислокації, годують, забезпечують нічліг і після всього повертають туди, звідки ця група прибула, тобто на ділянку кордону, що наші військові не контролюють, - розкриває схему полковник СБУ. - Під час поїздки "туристу" дають постріляти зі зброї. У цей момент його можуть знімати чи фотографувати. Жодні страхові поліси до уваги не беруться: люди розуміють, що можуть і не повернутися".

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Інформацію підтверджують і в штабі АТО. "Те, що туристів з російської сторони вистачає, - беззаперечний факт. Але ми їх не ловимо, відстежувати їх украй складно", - заявив спікер АТО Владислав Селезньов.

Але не всі "туристи" в АТО з Росії, охочих побувати на війні вистачає і в Україні. У Донецьку буквально на стовпах можна знайти оголошення, що пропонують такі екскурсії. Називається маршрут "По слідах української армії" - бажаючих везуть у звільнені міста і зони, де йдуть бойові дії. Ціна екскурсії - від 1 до 8 тис. грн, організатори видають повний комплект захисного обмундирування.