У прокуратурі пообіцяли відсутність "суттєвих змін" щодо поховань після "поправки Лозового"

У столичній прокуратурі заявили, що термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін.

Київська прокуратура надала роз’яснення щодо набуття чинності змін до КПК, які можуть ускладнити видачу тіл померлих людей для поховання.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, «з метою зняття соціальної напруги» правоохоронними органами і судово-медичними установами буде впроваджено в практику проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених працівників поліції, які будуть письмово оформлюватись на місці події, з наступним призначенням судово-медичних експертиз.

«Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 16 березня українці не зможуть вільно поховати своїх рідних, бо це стане можливим лише після експертизи, яку, згідно з новацією, має призначити суд.