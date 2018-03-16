В Одесі розпочався суд над вихователькою табору «Вікторія», в якому під час пожежі загинули діти

Запобіжний захід жінці сьогодні не обирали, оскільки прокуратура не подавала відповідне клопотання.

Київський районний суд Одеси сьогодні провів підготовче засідання у справі виховательки дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Наталії Янчик (Цокур), в якому під час пожежі у вересні 2017 року загинули троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, обвинувальний акт стосовно старшого вихователя табору «Вікторія» призначений до судового розгляду.

«16 березня відбулося підготовче засідання стосовно старшого вихователя табору «Вікторія», яка була відповідальна за пожежну безпеку», - повідомили у прес-службі.

Відзначається, що жінка обвинувачується в кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх дітей внаслідок недбалого несумлінного до них ставлення, що спричинило смерть неповнолітніх та інші тяжкі наслідки).

Сьогодні, як відзначили у прес-службі суду, прокуратура Одеської області не подавала клопотання про обрання запобіжного заходу виховательці, яку 28 вересня звільнили з-під варти під поручительство народних депутатів.

«Тому поки що запобіжний захід стосовно неї не обирали», - повідомили в суді.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій цього ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновниця була звільнена за власним бажанням за кілька днів після трагедії, а 11 жовтня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу 128 тис. грн, які майже відразу були внесені, а сам фігурант поміщений до лікарні. Але 30 листопада він був знову поміщений до СІЗО без права застави.

28 лютого 2018 року співробітники прокуратури затвердили обвинувальний акт стосовно директора «Вікторії».

Серед фігурантів також - колишній керівник Київського відділу ДСНС Одеси і його підлеглий.