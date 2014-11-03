У Києві затримали групу диверсантів з арсеналом зброї, усі - колишні міліціонери

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ

Як нагадали у відомстві, шістьох диверсантів затримали 2 листопада у центрі столиці. До складу диверсійної групи входили колишні співробітники органів внутрішніх справ. Усі вони були звільнені з органів МВС за дії, що дискредитують співробітників. Деякі з них свого часу проходили службу у розформованому за мародерство батальйоні «Шахтар», йдеться в повідомленні.

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Усі правопорушники затримані до скоєння злочину, який вони планували, зазначили в СБУ.

Крім того, додали в прес-центрі, за наявною інформацією, серед інших злочинних планів, затримані мали завдання виконати ряд приватних замовлень рейдерського характеру.

CБУ спільно із МВС проводить невідкладні слідчі дії.