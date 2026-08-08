У Болгарії неподалік від великого газопроводу вибухнув дрон: що відомо

Обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

У суботу, 8 серпня, у Болгарії неподалік від кордону з Румунією вибухнув безпілотник. Його походження наразі не встановлено, повідомляє Euronews.

За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радева, дрон увійшов у повітряний простір країни з території Румунії, після чого вибухнув за 1000 метрів від компресорної станції Трансбалканського газопроводу, поблизу колишнього прикордонного контрольно-пропускного пункту "Кардам".

"Шум, який видавав дрон, був зафіксований румунською прикордонною службою, а згодом патруль прикордонної служби "Генерал-Тошево" почув гучний вибух", – повідомив Радев на прес-конференції.

Відео дня

Він додав, що "місце вибуху дрона було негайно встановлено", і підтвердив, що жертв, а також пошкоджень будівель чи інфраструктури не було.

Радев зазначив, що ані болгарські, ані румунські органи влади не змогли виявити дрон під час його прольоту через їхні повітряні простори. Він додав, що відтепер у цьому регіоні будуть посилені заходи зі спостереження.

Повідомляється, що вже розпочато розслідування інциденту з метою встановлення типу дрона.

Оновлено о 19:40. За інформацією БНР, Міністерство оборони Болгарії провело аналіз уламків безпілотника, який вибухнув неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. У відомстві заявили, що найімовірніше, це був дрон-приманка "Майя".

В болгарському міноборони зазначили, що безпілотники цього типу широко використовують українські військові. При цьому там наголосили, що наразі немає підстав вважати, що інцидент був навмисним.

Збиття дронів у Румунії

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що Румунія збила третій російський дрон за три дні. Тоді румунський пілот винищувача F-16 у знешкодив російський БПЛА над Чорним морем.

Президент Румунії Нікушор Дан прокоментував інцидент, назвавши те, що сталося, "неприпустимим і неприйнятним".

Також через інциденти з дронами до МЗС Румунії викликали російського посла.

Вас також можуть зацікавити новини: