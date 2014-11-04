У Дніпропетровській області двох дезертирів засудили до 7 років в'язниці

Про це повідомляє прес-служба прокуратури південного регіону.

«Двох військовослужбовців однієї з військових частин у Дніпропетровській області 31 жовтня 2014 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України, засудили до семи років позбавлення волі», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що зазначені військовослужбовці, діючи за попередньою змовою, з метою ухилитися від військової служби самовільно покинули розташування військової частини і виїхали в Донецьку область.

Читайте такожВійськова прокуратура порушила 62 справи за дезертирство з армії

Підкреслюється, що військовослужбовців затримали ще на початку червня поточного року в Амвросіївці Донецької області.

«Дослідивши обставини справи, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області суд визнав зазначених військовослужбовців винними у скоєнні дезертирства і призначив кожному з них покарання у вигляді 7 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.