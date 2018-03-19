Замело снігом: у Дніпрі оголосили два вихідні й дочасні канікули

Мер рекомендував керівникам підприємств усіх форм власності зробити вівторок і середу вихідними та оперативно забезпечити прибирання від снігу прилеглих територій.

Міський голова Дніпра Борис Філатов через ліквідацію наслідків снігопаду розпорядився достроково розпочати весняні канікули у школах міста з 20 березня, замість 26 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

Читайте такожЦе ще не все: в середу Дніпро знову накриє заметіль

«20 березня у школах Дніпра розпочнуться шестиденні весняні канікули. Триватимуть вони до 26 числа включно. У дитсадках 20 та 21 березня працюватимуть чергові групи – у разі значного зменшення чисельності дітей. Також 20 і 21 березня у міській раді, її виконавчих органах та комунальних підприємствах, крім тих, що запобігають надзвичайним ситуаціям, будуть вихідними днями». – йдеться у повідомленні.

Також Філатов рекомендував керівникам підприємств усіх форм власності зробити ці дні вихідними та оперативно забезпечити прибирання від снігу прилеглих територій.

За інформацією прес-служби, наразі всі основні автошляхи Дніпра є проїзними. Техніка прибирала сніг усю ніч і продовжує працювати. Нині задіяно понад 160 спецмашин. До прибирання залучено додаткову техніку комунальних підприємств «Дніпроводоканал» та «Теплоенерго».

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі за останню добу випала двомісячна норма опадів, через що сьогодні у місті стався транспортний колапс.