У Харкові передали до суду справу підозрюваного у захопленні заручників у відділенні "Укрпошти"

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи підозрюваного, чоловік на хронічні психічні захворювання не страждає.

У Харкові прокуратура передала до суду справу 40-річного чоловіка, який наприкінці грудня 2017 року захопив заручників у відділенні «Укрпошти».

Читайте такожУ поліції розповіли про допомогу, яку заручники надали спецназу в Харкові (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на процесуального керівника у кримінальному провадженні – начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, справа була передана до Київського районного суду Харкова сьогодні, 22 березня.

За його відомостями чоловіка підозрюють у захопленні 9 заручників, серед яких двоє неповнолітніх. Зловмиснику інкримінується вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу ("захоплення та тримання осіб, як заручників"; "вирощування конопель та незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів"). Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування суд задовольнив клопотання прокуратури щодо проведення судово-психіатричної експертизи підозрюваного. Згідно з її висновками, чоловік на хронічні психічні захворювання не страждає. На момент інкримінованих йому злочинів міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. Застосування заходів примусового медичного характеру не потребує.

Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, подія трапилася 30 грудня 2017 року у Харкові близько 15.00. Чоловік зайшов до одного з відділень Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» на вул. Шевченка, що поблизу станції метро «Київська». Він заблокував вихід з приміщення, де знаходилися троє співробітників «Укрпошти» та шестеро відвідувачів, серед яких двоє дітей. Чоловік був у масці, мав при собі предмети, схожі на пістолет та ніж. Він повідомив, що у нього вибухівка, та погрожував привести її в дію.

Близько 20.00 усі заручники були звільнені.

Крім того встановлено, що вдома зловмисник вирощував та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб – «каннабіс».