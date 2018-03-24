Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори Lego

Також учителям покажуть, як ефективно використовувати набори Lego у навчанні.

Першачки, які підуть у школу 1 вересня цього року, безкоштовно отримають набори Lego, що допоможе впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання.

Відповідний меморандум про взаємодію підписали Міністерство освіти і науки та The Lego Foundation, повідомила прес-служба МОН.

За документом, The Lego Foundation безкоштовно надасть свої набори для усіх перших класів у 2018–2019 роках. Таким чином у близько 17 тисячах шкіл кожен учень отримає по набору “Шість цеглинок” та по “Lego Play Box” на клас.

Також компанія покаже вчителям, як ефективно використовувати її набори у навчанні.

“Це один із наймасштабніших проектів The Lego Foundation зараз. Ми віримо, що завдяки цій співпраці ми зможемо підтримати зміни, які відбуваються в початковій школі в межах реформи освіти. Ми цінуємо партнерство з Україною і сподіваємося, що ця співпраця допоможе дітям розвивати уміння та навички, що забезпечать у майбутньому здатність особистості успішно навчатися“, – сказав віце-президент The Lego Foundation, голова програми “Спільноти навчання через гру” Каспер Оттоссон Канструп.

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Він також зазначив, що 20 березня з Данії виїхала перша вантажівка з наборами Lego, які планують доставити у 100 пілотних шкіл до кінця місяця.

“Ми цінуємо допомогу The Lego Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб.

Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і у великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас”, – наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Окрім цього, у міністерстві зазначають, що The Lego Foundation провела 25 тренінгів з упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання для 700 українських педагогів. Також компанія проводять тренінги для регіональних тренерів Нової української школи. Їх уже пройшли 792 педагоги в 20 областях країни.