Учні пілотних початкових класів вчитимуться у другому півріччі за методикою LEGO - Міносвіти

У другому півріччі 100 шкіл, які зараз пілотують новий стандарт початкової освіти, отримають набори «Шість цеглинок», якими мають забезпечити кожну дитину в експериментальних класах. Про це сьогодні домовилися міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та генеральний директор The LEGO Foundation Джон Гудвін, інформує прес-служба Міносвіти.

Читайте такожЗакон "Про освіту" опубліковано в газеті "Голос України"За словами Гудвіна, «Шість цеглинок» – це технологія навчання, яка допоможе учням тренувати пам'ять, розвивати моторику і творчо мислити.

Гриневич наголосила, що водночас із забезпеченням методиками так само важливо навчити педагогів їх використовувати.

Гудвін погодився долучити тренерів The LEGO Foundation до такого навчання. Так, для вчителів пілотних шкіл проведуть відповідні тренінги до кінця цього року.

Для перенавчання 22 тис. вчителів, які наступного року братимуть перший клас, передбачено 2 модулі.

Перший – для дистанційного курсу, який МОН планує запустити на початку 2018-го. У ньому будуть презентовані методики навчання через гру для початкової школи.

Другий модуль буде розрахований на тренерів, які готуватимуть вчителів під час очного етапу. У ньому усі методики розглядатимуться на практиці.