У Харкові знайшли "реабілітаційний центр", де молитвами і насиллям від наркоманії "лікували" майже 40 осіб

Людей у "центрі" утримували примусово в антисанітарних умовах без повноцінного харчування та медичного забезпечення.

У Харкові правоохоронці виявили нелегальний «реабілітаційний центр», у якому від наркоманії та алкоголізму майже 40 осіб «лікували» молитвами та насиллям.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, «центр» було виявлено 22 березня.

За його даними, «центр» знаходився в одному із будинків у приватному секторі в Московському районі міста. Під час санкціонованого судом обшуку у будинку виявлено 39 жінок та чоловіків.

"Наразі встановлено, що до пацієнтів, яких "лікували" у закладі, застосовувалося психологічне насилля. У них відбирали документи та мобільні телефони, примусово утримували в приміщенні у неналежних та антисанітарних умовах без повноцінного харчування та медичного забезпечення. У якості "лікування" пацієнти читали Біблію та молилися", - зазначив Купріянов.

На трьох поверхах у будівлі розміщені спальні з двоярусними ліжками, кухню та кілька санвузлів. На деяких ліжках лежали брудні матраци та ковдри. Деякі з них взагалі були без постільної білизни. Приміщення погано опалювалися. В окремих кімнатах зі стелі стікала вода, а стіни покрилися пліснявою. Усі вікна були зачинені та без ручок для відкривання, а міжкімнатні двері обладнані запірними пристроями та замками.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини").

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини справи та причетні особи.